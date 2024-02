"On se bat contre cette hypocrisie": l'IVG n'est pas inscrite dans notre Constitution, pourquoi?

Au cœur des débats, deux questions de délais: raccourcir la période de réflexion des femmes qui souhaitent avorter de 6 jours à 48 heures et allonger le délai dans lequel l'avortement est possible de 12 à 18 semaines. Des demandes soutenues par l'ensemble des partis de la majorité… ou presque. "Le CD&V avait demandé qu'un groupe d'experts se penche sur la question, ce qu'ils ont fait. Ils ont remis un rapport assez détaillé, mais le CD&V ne souhaite pas, à première vue, suivre les recommandations des experts", explique Jean-François Renard, psychologue dans un centre de planning familial.

En 2021, 16.700 IVG étaient déclarées chez nous et près de 400 avortements pratiqués aux Pays-Bas sur des femmes belges. Une "hypocrisie" pour Mavrick Dufrasne, médecin généraliste: "On leur dit qu'elles ne peuvent pas le faire en Belgique, mais qu'elles peuvent prendre le train et aller le faire aux Pays-Bas. Il y a quelques semaines, on a dû aider une jeune patiente de 15 ans, enceinte, précarisée à aller aux Pays-Bas."