A la veille du budget, chacun tente de défendre son pré carré face aux économies annoncées

"L'Etat demande aux autres d'assumer ses propres turpitudes et ce n'est pas acceptable", a critiqué le président de l'Association des maires de France David Lisnard. "Parallèlement, on me dit de faire plus de crèches, plus d'écoles... ce n'est pas possible !", a-t-il tempêté.

L'ancien ministre de l'Environnement Christophe Béchu, dont le parti Horizons se veut pourtant en pointe sur les économies, a regretté la baisse envisagée de 1,5 milliard d'euros du Fonds vert comme "un mauvais signal" car "c'est la subvention qui sert à accélérer en matière de transition écologique" pour les collectivités.

Ces dernières "ont été largement aidées durant les crises. Donc on discutera avec elles sur comment est-ce qu'on peut ensemble faire des efforts", a répondu Mme Bregeon, appelant "à ne pas surréagir".