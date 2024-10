Les jouets inutilisés récoltés dans les recyparcs de Wallonie le samedi 19 octobre

Comme chaque année, les jouets rassemblés seront remis à des partenaires locaux qui feront le bonheur d'autres enfants. La participation à la collecte est une manière de sensibiliser les plus jeunes au concept du réemploi, à la prolongation de la durée de vie des objets et à la réduction des quantités de déchets.

"Tous les jouets, à condition qu'ils soient encore en bon état et complets sont acceptés: bandes dessinées, jeux de société, puzzles, petites voitures, camions, poupées, jeux de construction, patins à roulettes, ballons...", énumère in BW. Les peluches et les jouets fonctionnant à l'aide de piles sont toutefois déconseillés pour une question d'hygiène et de respect de l'environnement.

La collecte a déjà permis d'offrir une deuxième vie à 862.691 jouets depuis 2003 sur l'ensemble du territoire wallon.