L'emploi toujours dynamique en avril aux Etats-Unis, mauvaise nouvelle pour l'inflation

Le marché de l'emploi aux Etats-Unis a rebondi de manière inattendue en avril, avec des créations d'emplois en hausse et un taux de chômage en baisse, bien loin du ralentissement attendu dans la lutte contre la forte inflation.

Quant au taux de chômage, il baisse encore, et tombe à 3,4% (-0,1 point). Les analystes tablaient sur 180.000 créations d'emplois et un taux de chômage à 3,6%, selon plusieurs consensus.

Une baisse des créations d'emplois et une hausse du taux du chômage, sont pourtant attendus pour parvenir à juguler l'inflation. Celle-ci, toujours très forte, avait été alimentée par l'importante croissance des salaires liée au manque de main-d'œuvre.

Les créations d'emplois dans le seul secteur privé, publiées mercredi, avaient donné le ton, en déjouant les pronostics, avec 296.000 emplois créés contre 142.000 le mois précédent, selon l'enquête mensuelle ADP/Stanford Lab.

Les salaires cependant tendaient à montrer que l'euphorie de l'immédiat post-Covid semble bel et bien passée: +6,7% sur un an pour les personnes restées sur le même emploi, contre 6,9% en mars, et +13,2% pour ceux qui ont changé d'emploi, contre 14,2%.