Les trésors de l'abbaye de Maredsous se dévoilent pour les 150 ans du monastère bénédictin

Un Lunch Maredsous, avec dégustation de bières, fromages et charcuteries de l'abbaye, sera proposé dans le jardin du musée les 12, 16 et 26 août. Un défilé-conférence de vêtements liturgiques sera organisé en l'église Saint-Joseph de Namur le 25 août. Les trésors textiles y seront montrés et commentés.

Avec 600.000 visiteurs par an, Mardesous est le lieu touristique le plus fréquenté de toute la province de Namur. La première pierre y a été posée le 20 mars 1873. Vingt ans ont été nécessaires à l'érection du monastère. Il abrite une bibliothèque riche de plus de 400.000 volumes, dont plusieurs manuscrits, incunables et livres précieux.

À son apogée, au début des années 1950, pas moins de 136 moines y résidaient. Aujourd'hui, une vingtaine y sont encore installés, mais ce sont quelque 200 personnes qui participent à la vie du monastère.