Info trafic: deux accidents sur la E40 compliquent la circulation

07h31

Nouvel accident sur l'E40

Un nouvel accident s'est produit sur l'E40 mais cette fois celle en provenance de Liège à hauteur de Bertem. La bande de droite est bloquée vers la Capitale. Début des files entre Haasrode et Bertem (+10 min).

Le second accident sur la E40 mais Bruxelles-Ostende en sortie de Bruxelles à hauteur du Parking de Grand-Bigard n'est toujours pas dégagé. Un accident qui allonge les files sur le ring extérieur. Vous ajoutez 25 minutes entre Grimbergen et Zellik vers Forest. Des files aussi en venant de Gand entre Alost et Grand-Biagrd (+20 min).

Début des ralentissements sur l'E411 Namur-Bruxelles depuis Hoeilaart et sur le ring extérieur en venant de Waterloo entre Groenendaal et Tervuren (+10 min).

Du côté de la Nationale 6 à Braine-le-Comte, tout est rentré dans l'ordre. La circulation a repris dans les deux sens vers Mons ou Bruxelles.