Toujours pas d'accord chez Audi Brussels: la direction promet de s'adresser aux travailleurs avec "une offre très équitable"

La direction et les syndicats d'Audi Brussels ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur un plan social commun, les représentants des travailleurs ayant rejeté la sixième et dernière proposition de l'entreprise, a communiqué Audi. La direction, qui "regrette profondément" cette décision, va dès lors s'adresser directement aux travailleurs avec ce qu'elle considère comme une "offre très équitable".

Les négociations sur un plan social avaient débuté le 1er octobre dernier. La direction avait alors mis sur la table sa première offre, comprenant entre autres une proposition de prime de fermeture. Ce texte avait cependant conduit à un court arrêt de travail spontané au sein de l'usine forestoise en raison de la déception des syndicats. Début novembre, Audi Brussels avait présenté un nouveau plan social, qui avait été mieux accueilli. Le texte prévoyait des primes de fermeture et des prépensions pour les quelque 3.000 travailleurs de l'usine, où la production devrait s'interrompre fin février, avait-on alors appris. Les négociations se poursuivaient depuis lors et ont donc finalement échoué après une sixième et dernière proposition de la direction, qui va dès lors s'adresser aux travailleurs directement et leur proposer une offre "très équitable".

En plus de l'indemnité légale de licenciement, Audi ajoute sa propre prime volontaire, dont le montant dépend de l'ancienneté du travailleur. De la sorte, l'entreprise dépenserait en indemnités de licenciement plus du double que ce que la loi exige, souligne son porte-parole Peter D'hoore. Un travailleur ayant 17 ans d'ancienneté recevrait en moyenne entre 125.000 et 190.000 euros bruts au total (prime volontaire Audi + indemnité de départ légale), en fonction de son poste et de son salaire, illustre-t-il. "Une profonde rupture de confiance" "Nous sommes convaincus que les travailleurs reconnaîtront la qualité de notre offre et l'accepteront", ajoute le porte-parole. Audi regrette en outre que le refus des syndicats rende inapplicables d'autres parties du plan social. Ainsi, dans cette situation, l'entreprise ne peut pas, pour des raisons légales, proposer un régime complémentaire de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour les collaborateurs de plus de 60 ans, mais seulement le régime de RCC légal. "Nous aurions aimé voir une conclusion commune du plan social et nous étions prêts à faire des compromis jusqu'à la fin", assure Gerd Walker, membre du conseil d'administration d'Audi AG et responsable de la production. À lire aussi "Il pourrait se développer en un nouveau quartier pour Bruxelles": quel avenir pour le site Audi de Forest?