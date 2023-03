Liège : une demande de permis pour démolir en partie l'ancien hôpital de Bavière

Bavière Développement (Thomas & Piron, BPI Real-Estate et Urba Liège) met en avant un "risque élevé d'écroulement" du bâtiment à la suite de deux incendies récents qui en ont endommagé la structure déjà délabrée. Pour réussir à conserver les façades historiques et emblématiques de l'ancien hôpital, le consortium juge n'avoir d'autre choix que de démolir partiellement le bâtiment, qui "n'est pas classé", insiste-t-il.

Le promoteur veut développer sur ce site l'hôpital de jour du CHU et la faculté de dentisterie de l'ULiège. "Il nous faut malheureusement constater qu'aucune décision concrète n'a permis de concrétiser un projet, malgré les différentes études déjà réalisées et qui toutes prévoyaient le maintien d'une partie du patrimoine bâti du site", commente-t-il dans un communiqué. Le bâtiment se dégrade de plus en plus et est régulièrement occupé illégalement. "Nous ne souhaitons pas prendre le risque qu'un accident mortel y survienne ou que nous ne puissions plus assurer la sauvegarde des façades historiques", insiste le promoteur.