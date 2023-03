Macron s'enferme dans son face à face avec la rue

Emmanuel Macron, qui a de nouveau refusé mardi de saisir une main tendue par les syndicats, semble s'isoler de plus en plus, protégé par les institutions de la Ve République qui contribuent, aussi, à l'enfermer dans un tête-à-tête avec la colère de la rue.

- "Dictateur élu" -

"Si on part sur une pause d'un mois et demi et une médiation, au final on ne fait pas passer la réforme", décrypte une source gouvernementale.

L'exécutif a donc choisi de "faire le dos rond" en attendant que le Conseil constitutionnel rende sa décision sur la réforme, d'ici moins d'un mois, et dans l'espoir que les manifestations s'apaisent, explique cette source.