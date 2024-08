Mexique: vieillir en communauté, une option dans un pays qui découvre les seniors

Cette professeure retraitée de 65 ans et son époux Francisco Vigil, 61 ans, font partie d'un groupe d'une trentaine de retraités qui ont fait construire ensemble six maisons à Malinalco, village de caractère à 100 km au sud-ouest de la capitale.

Tesha Martínez et son mari ont quitté Mexico pour La Guancha, premier projet de cohabitat (cohousing) au Mexique pour des seniors soucieux de leur indépendance loin des maisons de retraite, dans un pays qui vieillit peu à peu.

Sur un terrain entouré de forêts et de montagnes, six personnes vivent déjà à plein temps à La Guancha (le nom du projet), tandis que les autres vont et viennent, dans l'attente de se fixer à Malinalco pour le restant de leurs jours.

"Dans ma vie professionnelle, j'ai donné et je me suis livré parce que je recevais un salaire", explique M. Vigil au sujet de l'esprit du cohabitat, modèle collaboratif d'habitations qui vient du Danemark.

"Maintenant c'est différent car il s'agit de collaborarer", poursuit l'ex-salarié de l'industrie automobile. "J'ai appris que donner est bien plus satisfaisant de ce que j'aurais pu imaginer".