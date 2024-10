"Nous avions tant de choses à partager": l'adieu déchirant à Lina, dans son village alsacien

Après plus d'un an de recherches, le corps de Lina a été retrouvé le 16 octobre dernier. Ce vendredi, un dernier hommage a été rendu à la jeune fille par tout le village, sa famille et son petit ami lors de ses obsèques.

Après "l'onde de choc" de la disparition de Lina, le village de Plaine (Bas-Rhin) a rendu un hommage déchirant vendredi à l'adolescente, dont le corps a été retrouvé la semaine dernière après plus d'un an de recherches. "Aujourd'hui, l'église de Plaine est trop petite et nos cœurs sont trop petits pour exprimer ce que nous voudrions dire", a déploré le prêtre lors des obsèques, en présence de centaines de proches et de voisins. "La disparition de Lina a provoqué une onde de choc dans notre vallée", a-t-il ajouté, avant de remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées pendant les 13 mois de recherches, formant un "faisceau lumineux" pour ses proches.

Le cercueil de Lina avait fait son entrée peu auparavant dans la petite église au son des cloches, tandis que sa mère, très éprouvée, gagnait l'édifice aux bras de proches.