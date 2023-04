Paris, capitale toujours désirée de la gastronomie

Du banquet royal du XIVe siècle au déjeuner ayant réuni 157 chefs d'Etat pour la COP 21 à Paris en 2015, des menus grivois des "cabinets particuliers" au marché des Halles, "Ventre de Paris" immortalisé par Emile Zola et des grands photographes avant d'être démoli: sous les voutes gothiques de la Conciergerie, ancienne demeure royale de l'île de la Cité, on embarque pour un voyage culinaire immersif du Moyen Age à nos jours.

C'est grâce à son aura romantique, populaire et libertine, concentrée dans sa grande invention, le restaurant, que Paris a su s'imposer dès le XVIIIe siècle comme la capitale de la gastronomie mondiale, toujours convoitée et racontée dans une exposition.

"Paris n'a pas le monopole de la gastronomie mondiale. Une compétition se joue depuis quelques décennies à couteaux tirés avec d'autres capitales, New York, Londres et Tokyo, qui a plus d'étoiles Michelin", remarque auprès de l'AFP le journaliste gastronomique François-Régis Gaudry, commissaire de l'exposition qui ouvre jeudi jusqu'au 16 juillet.

Toutefois, comme le montre "Paris, Capitale de la gastronomie du Moyen Age à nos jours", la capitale française a un "statut unique, étant à la fois un conservatoire du patrimoine gastronomique mondial mais également un laboratoire", avec les meilleures écoles de cuisine qui attirent les jeunes talents du monde entier.

"Ils viennent apprendre le solfège culinaire, quitte à rentrer ensuite dans leur pays pour jouer leur propre musique", ajoute-t-il.