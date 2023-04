Retraites: les manifestations près du Conseil constitutionnel interdites dès jeudi soir

"Il existe un risque important que des rassemblements non déclarés se tiennent ce jour-là aux abords du Conseil constitutionnel, en vue de faire notamment pression sur sa décision", écrit le préfet dans l'arrêté.

"En outre, il existe un risque sérieux pour que des éléments déterminés, radicaux et à haute potentialité violente se constituent en cortèges sauvages dans ce secteur, avec pour objectifs de s'en prendre à nouveau aux forces de l'ordre et de commettre des dégradations de mobilier urbain, de véhicules et de commerces", poursuit-il.

Les abords du Conseil constitutionnel, non loin duquel est passé le cortège syndical de jeudi après-midi, ont été symboliquement bloqués par des poubelles jeudi matin avant d'être rapidement déblayés.