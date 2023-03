Retraites: Martinez (CGT) dénonce une répression policière "qui n'est pas justifiée"

"Ce sont des rassemblements organisés, il y a des familles qui viennent protester, et je trouve d’ailleurs (…) qu’il y a une forte répression policière", a affirmé M. Martinez.

"Sûrement qu’il y a eu des ordres de la part du ministère de l’Intérieur, parce que face à ces rassemblements (...) il y a une répression forte vis-à-vis de manifestants qui sont là de façon tout à fait pacifique avec leurs enfants etc., c’est grave", a-t-il poursuivi.

"Face à ces manifestations, ces rassemblements, il y a une augmentation de la répression des manifestants qui n’est pas justifiée", a-t-il insisté, en se demandant si le gouvernement ne cherche pas des "incidents forts pour détourner le débat de l’origine du mécontentement".

Depuis jeudi, jour de l'utilisation du 49.3 par le gouvernement pour faire passer sa réforme, de multiples rassemblements et manifestations à l'appel ou non des syndicats sont organisés à Paris et en province, parfois émaillés de tensions - poubelles incendiées, mobilier urbain vandalisé, jets de projectile en direction des forces de l'ordre.