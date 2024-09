Suisse: les textes sur la biodiversité et les retraites rejetés par référendum

Soutenue par plusieurs organisations de défense de la nature et du paysage, dont Pro Natura, BirdLife et Patrimoine Suisse, l'initiative sur la biodiversité réclamait davantage de moyens et de surfaces pour mieux protéger la biodiversité et la nature, même en dehors des zones protégées, ainsi qu'une meilleure protection du paysage et du patrimoine bâti.

Le texte n'a recueilli que 37% de votes, selon l'institut.

Selon des résultats partiels publiés par le gouvernement fédéral en temps réel sur une application dédiée, le texte était rejeté par près de 66% des électeurs à 10H30 GMT et la quasi totalité des cantons.

"La Suisse a l'un des taux d'espèces et des milieux menacés les plus élevés de tous les pays européens de l'OCDE", a expliqué à l'AFP l'une des directrices de Pro Natura, Sarah Pearson Perret, citant un rapport de l'Agence européenne pour l'environnement.