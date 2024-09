Avec Bruno Retailleau à l'Intérieur, un nouveau round sur l'immigration ?

Après la censure partielle de certaines des dispositions les plus dures de la loi par le Conseil constitutionnel, celui qui était alors président des Républicains au Sénat avait exhorté en janvier le gouvernement à "reprendre au plus vite dans un texte législatif spécifique l’ensemble des dispositions invalidées".

Le voilà désormais en possibilité de le faire, au ministère de l'Intérieur. D'autant que le nouveau Premier ministre Michel Barnier, après avoir lui-même durci sa position sur l'immigration ces dernières années, a exprimé juste après sa nomination son "souci de maîtriser" l'immigration avec "humanité", laissant entrevoir la résurgence de ce sujet inflammable dans l'agenda politique, au grand dam des associations de défense des migrants.

"On espère que Bruno Retailleau et le gouvernement ne s'arrêteront pas à des postures et des mesures qui ne feront que cliver toujours plus la société", a réagi auprès de l'AFP Najat Vallaud-Belkacem, présidente de France terre d'asile.

La loi immigration, dont les derniers décrets ont été publiés en juillet, avaient alimenté 18 mois de tensions, d'hésitations et d'âpres négociations entre la droite et le gouvernement au Parlement.