Un collectionneur débourse une somme faramineuse pour acheter le squelette du plus grand dinosaure jamais mis aux enchères en France

Le squelette de dinosaure le plus grand jamais mis aux enchères en France, mesurant 22 mètres de long, a été adjugé samedi en région parisienne pour 4,7 millions d'euros (six millions avec les frais), ont indiqué des maisons de vente.

L'acheteur anonyme est un collectionneur qui a assuré souhaiter confier le squelette d'apatosaure, un herbivore géant, à un musée, indiquent les maisons Collin du Bocage et Barbarossa. "Cette enchère est l'une des plus élevées réalisées pour un squelette de dinosaure en France", s'est félicité Olivier Collin du Bocage. "Nous sommes heureux que l'acquéreur ait pour dessein de le prêter à une institution", a-t-il ajouté.

Composé de 75 à 80% des os d'origine et vieux d'environ 150 millions d'années, l'imposant spécimen est le plus grand dinosaure jamais mis aux enchères dans l'hexagone.

Le squelette du géant herbivore, qui pesait une vingtaine de tonnes de son vivant et a vraisemblablement atteint l'âge de 45 ans, a passé l'été dans l'orangerie du château de Dampierre-en-Yvelines, à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Paris, où la vente a eu lieu.