"Ma mort politique est réclamée": après l'inéligibilité requise à son encontre, Marine Le Pen fait part de son "sentiment de révolte"

"C'est ma mort politique qui est réclamée", a considéré vendredi sur TF1 Marine Le Pen après la peine d'inéligibilité avec exécution immédiate qui a été requise contre elle par les procureurs lors du procès des assistants d'eurodéputés RN. Le parquet a également demandé, contre la triple candidate malheureuse à la présidentielle, cinq ans d'emprisonnement dont deux ferme et 300.000 euros d'amende. Les plaidoiries de la défense sont attendues lundi, avant un jugement du tribunal correctionnel qui doit être rendu début 2025.

"Ma survie politique, évidemment, va dépendre de la mise en oeuvre de cette condamnation à la mort politique, avec exécution provisoire ou non", a estimé Mme Le Pen lors d'un entretien au journal de 20H00. "Et c'est, je crois, le but depuis le départ de cette opération qui a été lancée par un socialiste, M. (Martin) Schulz, (à l'époque) président du Parlement européen, en accord avec la socialiste Mme (Christiane) Taubira, ministre de la justice de l'époque", a-t-elle poursuivi.