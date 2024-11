"Je me suis fait piéger": au procès des viols de Mazan, deux prévenus accusent Dominique Pelicot de les avoir drogués

Pour Nizar H., 40 ans, et Christian L., 56 ans, il est clair qu'ils n'étaient pas dans leur état normal au domicile du couple Pelicot, où ils sont accusés d'avoir violé Gisèle Pelicot, inconsciente, assommée d'anxiolytiques par son désormais ex-mari. "Je me suis fait piéger", a insisté Nizar H., assurant que cette nuit du 9 au 10 octobre 2020 où il est filmé par Dominique Pelicot en train de violer son épouse, il n'était pas lui-même: "sur les vidéos, je suis un robot", a-t-il déclaré, persuadé d'avoir été drogué par le mari quand celui-ci lui a servi un verre d'eau.

"Moi j'y suis allé pour un couple libertin", où la femme ferait semblant de dormir, a-t-il maintenu, "jamais de la vie il m'a dit 'Viens violer ma femme'", a-t-il insisté, en colère.

Pour Christian L., alias "Chris le pompier" sur le site coco.fr où il avait été invité par M. Pelicot, comme les 49 autres coaccusés à ce procès hors norme, la défense est la même: il a dû être drogué, sans doute quand M. Pelicot lui a servi un café, café dont il n'a cependant aucun souvenir. "Ce jour-là (NDLR: Christian L. est un des rares à être venu chez les Pelicot en journée, le 15 janvier 2019) c'est le black-out total jusqu'à ce que je récupère ma Twingo", a-t-il assuré à la cour.

Et s'il a avoué les viols en garde à vue, c'est parce qu'il voulait que "tout cela s'arrête le plus vite possible": "J'étais prêt à leur raconter tout ce qu'ils voulaient, et pourquoi pas que Kennedy c'était moi".