Prise d'otage dans un restaurant à Issy-les-Moulineaux: les victimes ont été libérées

D'après des premières informations, l'homme serait âgé d'environ 35-40 ans et serait "toxicomane et suicidaire". Il n'est pas connu de la justice.

Un important dispositif des forces de l'ordre encadre le restaurant, une pizzeria. "Intervention en cours, laissez les forces de sécurité et de secours travailler", a écrit la préfecture de police sur X, reprenant un message de la ville d'Issy-les-Moulineaux (70.000 habitants) parlant d'un "incident en cours".

Sur des images diffusées sur les réseau sociaux, on peut voir de nombreux véhicules de police et des forces de l'ordre casquées et armées barrer les rues et établir un périmètre de sécurité dans le quartier.

On apprend aux alentours de 16h30 que les quatre employés de la pizzeria ont été libérés. "L'intervention est terminée", il n'y a "pas de blessés", a précisé une source.

L'assaillant avait déjà "commis des faits similaires" chez lui en 2022 "avec menace" de suicide".