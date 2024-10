Un nouveau-né prématuré enlevé par ses parents en France: Child Focus lance un avis de disparition en Belgique

L'avis, diffusé en Belgique sur le site de la police fédérale à la demande du parquet de Mons (sud) et relayé par l'association de protection de l'enfance Child Focus, est accompagné de photos des parents, âgés d'une vingtaine d'années.

Le nouveau-né portait "au moment de sa disparition (...) un T-shirt marron (taille six mois) et un pyjama blanc en velours épais. Il a besoin de soins médicaux urgents", est-il écrit dans l'avis de recherche.

En France, une alerte-enlèvement a été en vigueur toute la journée - lancée vers 08H00 et levée peu avant 19H00. Cette procédure vise à envoyer de façon massive des informations précises à la population, sur l'ensemble du territoire national, afin de retrouver un enfant le plus rapidement possible.

"Sur décision du parquet de Bobigny, il est mis fin à l'alerte enlèvement. L'enfant n'a pas été retrouvé. Les recherches se poursuivent", a indiqué en fin d'après-midi le ministère français de la Justice sur son compte X.