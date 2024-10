Badminton: Alex Lanier passe 15e mondial, meilleur classement de l'histoire pour un Français

Après sa victoire à l'Open du Japon en août et sa demi-finale à celui du Danemark samedi dernier, Alex Lanier s'est hissé mardi à la 15e place mondiale, le meilleur classement de l'histoire pour un badiste français en simple.

A seulement 19 ans, Alex Lanier a gagné six places et ainsi dépassé Toma Junior Popov, ancien 18e mondial, qui a participé aux Jeux olympiques de Paris et qui pointe actuellement à la 19e place.