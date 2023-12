Un supporter mortellement blessé avant le match Nantes-Nice: un chauffeur de VTC placé en garde à vue

"Dans le prolongement des premières investigations menées au cours de la nuit, un chauffeur de VTC s'est rendu à l'hôtel de police de Nantes ce (dimanche) matin, à 04h30, et a été placé en garde à vue du chef notamment d'homicide volontaire", indique dans un communiqué le procureur de la République de Nantes, Renaud Gaudeul.

"Malgré l'intervention rapide des secours, l'homme n'a pu être sauvé et est décédé sur place", souligne-t-il.

"Au cours de ces évènements, dans des circonstances qui restent à déterminer, un homme âgé de 31 ans, supporter du FC Nantes, s'est effondré" et "est décédé sur place", a-t-il ajouté.

"Les toutes premières investigations médico-légales montrent que la victime présente une blessure dans le dos, pouvant correspondre à une arme blanche", des éléments qui seront affinés lors d'une autopsie, précise le procureur de Nantes.

Le parquet a ouvert une enquête pour "homicide volontaire", qui a été confiée conjointement à la direction territoriale de la police judiciaire et à la Sûreté départementale de Loire-Atlantique.

"De nombreuses auditions de témoins sont en cours ce soir et vont se poursuivre dans la nuit", souligne Renaud Gaudeul.

Selon une source proche du dossier, le supporter, membre du groupe de la Brigade Loire, aurait reçu un coup de couteau, probablement de la part d'un des chauffeurs de VTC pris à partie.

Selon Ouest France, l'agresseur s'est rendu dans un commissariat dans la soirée.

"Toute la lumière devra être faite sur ce drame", a réagi dans un communiqué le premier adjoint à la ville de Nantes Bassem Asseh. "La violence n'a sa place ni dans les enceintes sportives ni en dehors".

"Inconcevable"

Le nouvel entraîneur du FC Nantes, Jocelyn Gourvennec, a expliqué ne pas avoir été averti du drame avant le début de la rencontre, remportée (1-0) par son équipe.

"Je n'ai appris qu'après le match que la Brigade Loire avait été touchée ce soir par notre supporter qui s'est fait poignarder", a déclaré l'entraîneur, dont la victoire contre Nice a été assombrie par l'agression. "C'était un contexte un peu particulier, une ambiance un peu particulière", a-t-il dit après le match.

"Je ne peux pas imaginer comment on peut aller voir un match de foot, parfois en famille, et être entre la vie et la mort. C'est inconcevable", a poursuivi Jocelyn Gourvennec avant l'annonce du décès.

"Je ne sais pas ce qui s'est passé, on n'a pas de détail, mais les joueurs en ont beaucoup parlé dans le vestiaire, ils étaient très touchés et, évidemment qu'on va prier pour lui", avait-il conclu.

L'agression du supporter nantais fait suite à une série de tensions et d'incidents survenus récemment en marge de rencontres de Ligue 1.

Dimanche dernier, deux supporters de Brest ont été légèrement blessés par des éclats de verre lorsque leur car a été visé par des projectiles après la victoire de leur club 3-1 à Montpellier.

Avant le match, les forces de l'ordre avaient dû faire usage de gaz lacrymogène et de matraques pour "rétablir l'ordre" lorsqu'une "centaine de supporters montpelliérains, en partie cagoulés et armés de barres de fer et matraques, ont cherché à en découdre à l'arrivée des supporters brestois", selon la préfecture de l'Hérault.

Fin octobre, c'est le bus de l'Olympique lyonnais qui avait été caillassé en amont de la rencontre face à l'OM au Stade Vélodrome, blessant l'entraîneur lyonnais Fabio Grosso et son adjoint Raffaele Longo.

Au moins un bus de supporters lyonnais avait également été attaqué, les projectiles ayant fait des blessés légers, et le match n'avait pu avoir lieu. Il a été reprogrammé à Marseille le 6 décembre.