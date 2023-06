Une simplification des procédures pour les Mena réclamée par plus de 500 professionnels

Une lettre ouverte signée par plus de 500 professionnels et 15 associations spécialisés dans l'accueil des mineurs étrangers non accompagnés (Mena) demandent au gouvernement fédéral une simplification des procédures concernant ces jeunes. Ils dénoncent un processus actuellement trop lourd pour les mineurs, en particulier ceux de moins de 15 ans, et très cher pour l'État belge.