Visite de Charles III en France et Allemagne pour ses premiers déplacements à l'étranger

"Cette visite d'État, la première du souverain avant son couronnement (le 6 mai, NDLR), constitue un honneur fait à la France et illustre la profondeur des liens historiques qui unissent nos deux pays", salue la présidence française dans un communiqué. La visite "symbolise également la relation d'amitié et de confiance entre le président de la République et Sa Majesté le roi, qui ont par le passé étroitement collaboré pour la protection de la biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique", estime la présidence.

Emmanuel Macron "présidera un dîner d'État en l'honneur du souverain et de la Reine consort le 27 mars au Château de Versailles", a précisé l'Élysée.

Charles III gagnera ensuite l'Allemagne, pour une visite d'État du 29 au 31 mars.

"C'est avec un grand plaisir que nous accueillerons le roi Charles et son épouse Camilla fin mars pour une visite d'État. J'apprécie d'autant plus cette visite d'État que le roi a décidé de venir chez nous, en Allemagne, avant même son couronnement", écrit dans un communiqué le président allemand Frank-Walter Steinmeier. "Le fait que le roi Charles ait choisi l'Allemagne et la France comme premières destinations avant son couronnement est également un geste européen important", ajoute le président allemand.