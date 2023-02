"Ant-Man et la Guêpe: Quantumania" en tête du box-office nord-américain

La production Disney "Ant-Man et la Guêpe: Quantumania" a affolé le box-office aux Etats-Unis et au Canada, en engrangeant 118 millions de dollars, selon les chiffres provisoires dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Le troisième volet de la saga Marvel a dépassé les attentes et devrait générer parmi les plus importantes recettes jamais enregistrées à ces dates aux Etats-Unis.

"C'est un excellent lancement selon des codes sensationnels bien propres à (l'univers) Marvel", a déclaré David A. Gross de Franchise Entertainment Research, malgré des critiques et des scores d'audiences "anormalement faibles", a-t-il poursuivi.

Avec l'acteur Paul Rudd dans le rôle de l'homme-fourmi et l'actrice Evangeline Lilly à ses côtés, le film de super-héros a écrasé la concurrence.

En quatrième position, on retrouve le dernier opus du film de danse "Magic Mike", réalisé par Steven Soderbergh, avec 5,8 millions dollars de recettes. L'acteur Channing Tatum y incarne un strip-teaseur à la retraite au grand cœur.

Le thriller "Knock at the Cabin" des studios Universal arrive cinquième et engrange 4,6 millions de dollars.

Voici le reste du top 10:

6. "80 for Brady" (4,3 millions de dollars)

7. "Titanic" (2,7 millions de dollars)

8. "Marlowe"(2,2 millions de dollars)