Après les fuites de documents américains, des questions demeurent sur l'accès du jeune suspect

Tandis que les autorités américaines tentent d'évaluer les dégâts de cette fuite, la plus importante pour le pays depuis une décennie, elles doivent aussi expliquer pourquoi ce soldat de 21 ans possédait une telle habilitation à un si jeune âge et un si faible grade.

Membre de la Garde nationale aérienne des Etats-Unis, Jack Teixeira avait acquis une habilitation secret défense seulement deux ans après son recrutement, une habilitation dont il est accusé d'avoir abusé pour faire fuiter d'importants documents classifiés et qui soulève désormais d'autres questions.

Jack Teixeira s'était engagé au sein de la Garde aérienne nationale en septembre 2019 et avait acquis en 2021 son habilitation secret défense ainsi qu'un "accès compartimenté sensible à d'autres programmes hautement classifiés", selon un document judiciaire de la police fédérale, le FBI, venant appuyer les poursuites criminelles à son encontre.

Le problème, selon Lloyd Austin, "est comment vous effectuez de manière responsable vos devoirs et comment vous protégez l'information. Nous avons tous l'impératif de faire cela. Et les superviseurs ont l'impératif de s'assurer de cela".

Il est accusé d'avoir usé de cet accès pour photographier des documents sensibles et de les avoir partagés sur un groupe de discussion en ligne qu'il gérait.

De là, des dizaines de ces images se sont répandues sur internant, dévoilant au public des informations secrètes, telles les inquiétudes des services de renseignement américains quant à la viabilité d'une contre-offensive ukrainienne contre les forces russes, ou la collecte d'informations sur des alliés des Etats-Unis.

- "Multiples failles de sécurité" -

"Il n'est pas inhabituel pour quelqu'un de cet âge de posséder une habilitation secret défense", explique à l'AFP Glenn Gerstell, ancien avocat conseil de l'Agence de sécurité nationale (NSA) et du Service de sécurité central (CSS) du Pentagone.

"Il existe beaucoup de personnes au sein des forces armées qui --parce qu'ils sont spécialistes en informatique ou parce qu'ils assemblent des dossiers d'information pour de plus hauts gradés-- ont accès à de très hautes sphères", affirme Glenn Gerstell, aujourd'hui conseiller au cercle de réflexion Center for Strategic and International Studies.

Mais "on ne sait pas très bien pourquoi (Jack Teixeira) avait besoin d'un accès à des rapports détaillés de renseignement", soulève-t-il, précisant que le soldat n'aurait pas dû être en capacité d'imprimer des documents sensibles et encore moins de les emporter en dehors d'un lieu sécurisé.

Glenn Gerstell pointe ainsi du doigt de "multiples failles de sécurité".

Devant des élus du Congrès américain mardi, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Charles Brown, a expliqué que Jack Teixeira avait "tiré profit de son accès" à des documents confidentiels.

"Nous avons bien des protection en place pour protéger les informations classifiées", a affirmé le général Brown.

"A l'évidence dans cette affaire, les procédures n'ont pas fonctionné", a-t-il conclu.