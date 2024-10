Asie du Sud-Est: un nouveau sommet de l'Asean pour sortir la Birmanie de la crise

L'autre sujet prioritaire au programme du sommet de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean), concerne la situation en mer de Chine méridionale, après plusieurs épisodes récents de tensions entre Pékin d'un côté, et Manille et Hanoï de l'autre.

Le conflit, qui a tué plus de 5.300 civils et provoqué le déplacement de plus de 3,3 millions de personnes selon l'ONU, représente l'un des plus grands défis que l'association ait eu à affronter depuis sa création en 1967.

- La junte en difficulté -

L'Asean a bien établi une feuille de route vers la paix quelques semaines après le putsch, mais le texte est resté lettre morte auprès de la junte, aux prises dans des combats toujours plus violents avec des rébellions issues de l'opposition politique et de minorités ethniques.

Le sommet laotien pourrait marquer un tournant: pour la première fois en trois ans, Naypyidaw a envoyé un "représentant non-politique", seule présence tolérée par le bloc qui a banni les généraux au pouvoir.