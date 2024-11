Aux États-Unis, les bureaux de vote font tout pour assurer le plus de transparence possible grâce à un matériel ultra-sécurisé

C'est un jour historique aux États-Unis : 240 millions d'Américains sont invités à choisir qui de Donald Trump ou de Kamala Harris présidera le pays pour les quatre prochaines années. Plus de 80 millions d'électeurs s'étaient déjà exprimés de manière anticipée. Aujourd'hui, les autres ont donc rendez-vous dans les bureaux de vote, où tout est fait pour assurer le plus de transparence possible.

Le matériel électoral utilisé pour cette élection est ultra-sécurisé et doté d'équipements électroniques afin d'éviter toute suspicion de fraude. Malik Ben Achour, député fédéral et coordinateur de l'OSCE pour l'observation dans le Nevada, explique le fonctionnement : "C'est un vote électronique. Donc il n'y a pas d'urne à proprement parler. Il y a simplement des cartes mémoires qui seront récupérées après la clôture des bureaux de vote et qui seront transportées par la police vers le bureau de dépouillement. Les données seront injectées dans les ordinateurs du bureau central, et les résultats du vote d'aujourd'hui seront connus immédiatement".

Par ailleurs, le dépouillement des votes par anticipation et par correspondance a commencé, comme à Détroit dans le Michigan. Les urnes sont munies de systèmes de géolocalisation et de contrôle, notamment pour la température.