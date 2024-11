Élections américaines: le comptage soumis à "des pressions et des intimidations", comment éviter la fraude?

Aux Etats-Unis, 240 millions d'Américains sont invités à choisir qui de Donald Trump ou de Kamala Harris présidera le pays pour les quatre prochaines années. Plus de 80 millions d'électeurs se sont déjà exprimés avant ce 5 novembre. Les autres ont donc rendez-vous dans les bureaux de vote où tout est fait pour assurer le plus de transparence possible.

Le matériel électoral utilisé pour cette élection est ultra sécurisé et doté d'équipements électroniques afin d'éviter toute suspicion de faudre. "C'est un vote électronique, donc il n'y a pas d'urne à proprement parler", explique Mali Ben Achour (PS), coordinateur OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) pour l'Observation dans le Nevada. "Ce sont des cartes mémoires qui vont être reprises après la clôture des bureaux de vote et qui vont être transportées par la police vers le bureau de dépouillement."

Les données seront ensuite injectées dans les ordinateurs du bureau central et les résultats pour le vote d'aujourd'hui seront connus immédiatement.

Des urnes géolocalisées

Le dépouillement des votes par anticipation et par correspondance a commencé, à Détroit dans le Michigan, par exemple. Les urnes sont munies de systèmes de géolocalisation et de contrôle, comme pour la température. Rien n'est laissé au hasard. "Les tensions ne sont pas tellement autour du vote, mais plutôt autour du comptage", souligne Malik Ben Achour. "Nos interlocuteurs dans les bureaux de dépouillement nous disent qu'ils ont été la cible de pression, d'intimidation, de menaces depuis plusieurs semaines. On nous a prévenus, on nous a avertis que dans certains États, il était possible que des civils armés se tiennent à proximité des bureaux de vote. D'ailleurs, des mesures de sécurité renforcées ont été prises pour sécuriser les bureaux de dépouillement et pour protéger aussi le personnel de ces bureaux de dépouillement."

Comme le veut la tradition, à minuit, le premier bureau de vote américain a ouvert ses portes avant de réaliser le dépouillement. Quelques minutes plus tard. Dans le petit village de Deeksville et les six habitants n'ont pas réussi à choisir un nouveau président. Résultat, trois voix pour Kamala Harris et trois voix pour Donald Trump.