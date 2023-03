Bénévolat: retour au niveau d'avant-crise mais recul des seniors

Le bénévolat associatif est pratiquement revenu à son niveau d'avant-crise sanitaire mais la composition des bénévoles a évolué, avec désormais davantage de jeunes et un "net désengagement des seniors", selon une étude parue jeudi.

D'après cette enquête menée par l'Ifop auprès de 3.155 personnes interrogées en janvier 2023 pour le compte du réseau d'experts Recherches & Solidarités, 22,8% des Français sont engagés au sein d'une association.

Effet de la pandémie oblige, la proportion de Français bénévoles était passée de 24% en 2019 à 20% en 2022. "On se rapproche du niveau d'avant crise", note Recherches & Solidarités.

Parmi les quelque 23% des Français engagés au sein d'une association en janvier 2023, on retrouve autant d'hommes que de femmes. Un quart des moins de 35 ans et plus de 65 ans, 22% des 35-49 ans et 19% des 50-64 ans se consacrent à un engagement.

Les 65 ans et plus, piliers traditionnels des associations, connaissent une baisse continue : ils étaient près de 4 sur 10 dans leur tranche d'âge à être bénévoles en 2010, 31% en 2019 et désormais 25%. Il y a "un net désengagement des seniors" déjà sensible avant la crise sanitaire. Aujourd'hui, la tranche d'âge la plus représentée au sein des associations sont les moins de 35 ans (31% en 2023, contre 26% en 2019), qui ont détrôné les 65 ans et plus. Les 35-49 ans sont 23% (inchangé), viennent enfin les 50-64 ans en léger recul (20% contre 22%).