Burkina: suspension d'une radio après une interview d'un opposant

Radio Oméga, filiale du groupe Oméga médias qui compte également une chaîne de télévision, propriété du journaliste et ancien ministre des Affaires Etrangères Alpha Barry, avait cessé d'émettre après la diffusion du communiqué, a constaté l'AFP.

Elle a dénoncé vendredi une "décision injuste et sans fondement", et va "user de toutes les voies de recours". Elle estime que cette suspension "sans préavis et sans notification préalable de la structure en charge de la régulation des médias est une violation flagrante des lois en vigueur et une atteinte inacceptable à la liberté d'expression et à la liberté de la presse".

Dans l'entretien incriminé par le gouvernment, Ousmane Abdoul Moumouni, un partisan de Bazoum, aurait tenu des "propos injurieux à l'encontre des nouvelles autorités nigériennes", selon M. Ouédraogo.