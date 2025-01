Cessez-le-feu à Gaza: quel déclic a permis d'obtenir cet accord? "Donald Trump n'a pas joué un rôle décisif"

Après plus de 15 mois d'une guerre entre Israël et le Hamas qui a fait des dizaines de milliers de morts dans le territoire palestinien, le Qatar et les États-Unis ont annoncé hier soir la conclusion d'un accord sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et la libération d'otages.

Après plus d'un an de blocage, les négociations indirectes se sont accélérées ces derniers jours via les médiateurs internationaux - États-Unis, Qatar, Egypte - avant le retour de Donald Trump à la Maison Blanche.