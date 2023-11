Clés pour comprendre: la Palestine est-elle un état reconnu ?

La question de la reconnaissance de la Palestine en tant qu'État est complexe et varie selon les pays et les organisations internationales. Au niveau international, la Palestine n'est pas reconnue universellement comme un État indépendant. Cependant, plus de 130 des 193 membres des Nations Unies reconnaissent la Palestine comme un État. En 2012, l'Assemblée générale des Nations Unies a accordé à la Palestine le statut d'État observateur non membre, ce qui était une étape importante vers sa reconnaissance internationale, mais cela ne lui confère pas le statut de membre à part entière de l'ONU.

> Nos "Clés pour comprendre" le conflit au Moyen-Orient

Cette reconnaissance est compliquée par le conflit israélo-palestinien, où les questions de souveraineté, de frontières, de sécurité et de droits des peuples sont centrales et font l'objet de négociations et de tensions continues. La situation sur le terrain est complexe, avec des zones de contrôle et d'administration partagées entre l'Autorité palestinienne, le Hamas (qui contrôle la bande de Gaza) et Israël. Exemple concret: "Les habitants des territoires de Cisjordanie se voient délivrer des passeports palestiniens qui leur permettent de voyager", nous explique Michel Liégeois, professeur à l'UCLouvain.