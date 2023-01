"Cosmos" de Rahul Mishra, une invitation au "voyage vers ce qui n'existe pas"

Le grand couturier indien Rahul Mishra a accueilli l'AFP dans son atelier près de New Delhi pour suivre le processus de création de "Cosmos", la collection qu'il a dévoilée lundi aux défilés haute couture de Paris, invitant au "voyage vers ce qui n'existe pas."

"Nous essayons de produire des émotions magnifiques. Nous essayons de célébrer les notions de création et de matrice, en exaltant les formes du corps féminin", explique à l'AFP Rahul Mishra, quelques jours avant de rejoindre Paris.

"Si le cosmos devait avoir un genre, il serait féminin, et ce serait une mère", souligne-t-il.

Jusqu'à la dernière minute, le créateur indien de 43 ans aura hésité à orner de deux gros poissons, aux écailles argentées, le décolleté de la robe emblématique de "Cosmos", son extravagante collection conçue toute en broderies, comme à l'accoutumée.

"Mais elle est déjà tellement chargée de détails, je crains qu'avec les poissons, elle soit moins subtile à porter, moins naturelle", s'inquiète-t-il.

- "Allégorie du Big Bang" -

A ses yeux, la robe représente "le vrai cosmos dans sa manifestation ultime". D'ailleurs son équipe l'appelle spontanément "Cosmos".

"Elle justifie à elle seule le nom de la collection", poursuit-il avec satisfaction, "elle est très belle, j'aime la silhouette aussi..."

Sur un ciel bleu nuit, le buste de la robe s'anime de sujets un peu naïfs. Une baleine bleue et des bancs de petits poissons d'or et d'argent évoluent au milieu de constellations et de paysages multicolores.

"Nous avons intentionnellement essayé de rendre chaque sujet très identifiable (...) à la façon qu'un enfant pourrait représenter le cosmos", fait valoir le couturier, "il y a tant de choses qui se passent quand on essaye de créer le cosmos. Un Big Bang s'est produit."