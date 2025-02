Crash d'un avion à Philadelphie: la famille du pilote attend les résultats de l'enquête, "ils nous ont contactés"

"C'est qu'il s'agissait d'une explosion et d'un accident catastrophique, donc nous ne savons pas combien... ce qui peut être récupéré des restes", confie le frère du pilote mexicain de l'avion sanitaire qui s'est écrasé à Philadelphie, et déclare que la famille attend l'enquête officielle.

Une septième personne est décédée vendredi soir à Philadelphie, tuée dans sa voiture par le crash d'un avion sanitaire qui transportait six Mexicains dont un enfant, tous morts dans l'accident, a annoncé samedi la maire de la ville, mentionnant également 19 blessés. Le petit appareil s'est écrasé peu après son décollage, des images montrant le biréacteur descendant à pic vers une zone résidentielle et une énorme boule de feu au moment de l'impact.

Sept personnes sont décédées lorsque l'avion s'est écrasé dans un quartier résidentiel. Cet accident est intervenu deux jours après la collision à Washington entre un avion de ligne et un hélicoptère militaire.

"Depuis hier, des parents et des amis du secteur de l'aviation nous ont informés. Ils m'ont donné les coordonnées de la compagnie, ils nous ont contactés et nous ont dit qu'ils allaient prendre leurs responsabilités devant les autorités et qu'ils allaient suivre toute la procédure d'enquête qui, semble-t-il, commence officiellement aujourd'hui", a continué le frère du pilote.

"Il a vécu en faisant ce qu'il aimait et c'est ainsi qu'il est parti. Il a toujours été très heureux. Ceux d'entre nous qui ont le plaisir de le connaître savent qu'il était toujours très gai, souriant, dansant, très heureux", conclut-il.