Collision aérienne à Washington: les crashs d’avions sont-ils plus fréquents qu’avant?

Ce type de catastrophe relance inévitablement la question de la sécurité aérienne. Pourtant, les données montrent que les crashs d’avions sont de plus en plus rares, faisant du transport aérien l’un des plus sûrs au monde.

Même si les crashs sont plus rares, ils restent spectaculaires et tragiques. Certains accidents récents ont marqué l’histoire, comme la disparition du vol Malaysia Airlines MH370 en 2014 ou le crash du vol Air France 447 en 2009. Cependant, ces drames ne reflètent pas la tendance générale à l’amélioration de la sécurité aérienne.

En 2023, 30 accidents d’avions commerciaux ont été recensés dans le monde, dont un seul mortel ayant causé 72 décès. À titre de comparaison, en 2022, 39 accidents avaient eu lieu, dont 5 mortels causant 158 victimes. Sur une période plus large (2019-2023), la moyenne annuelle est de 38 accidents, dont 5 mortels, faisant en moyenne 143 décès par an.

Et les hélicoptères ?

Dans le cas de l’accident de Washington, l’implication d’un hélicoptère militaire est un facteur à considérer. Contrairement aux avions commerciaux, les hélicoptères affichent un taux d’accidents plus élevé. En France, environ 5 % des hélicoptères subissent un accident chaque année, contre 1,5 % des avions et 0,5 % des ULM. Les causes principales sont les collisions avec des obstacles (lignes électriques, reliefs) et les erreurs humaines.

Un moyen de transport toujours plus sûr

Si la peur de l’avion reste une réalité pour de nombreux passagers, les chiffres confirment qu’il s’agit du moyen de transport le plus sûr. En 2022, le risque pour un passager était d’environ un accident tous les 826 088 vols. Une étude citée par le New York Times estimait même qu’un passager devrait prendre l’avion tous les jours pendant 123 000 ans avant d’être victime d’un crash mortel.

L’accident de Washington rappelle que le risque zéro n’existe pas. Toutefois, grâce aux avancées technologiques et aux protocoles de sécurité toujours plus rigoureux, la tendance est claire : les crashs d’avions sont de moins en moins fréquents.