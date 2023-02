"Crazy Bear", l'histoire d'un ours sous cocaïne à l'assaut d'Hollywood

"Crazy Bear", la nouvelle comédie noire des studios Universal, sort vendredi aux Etats-Unis en espérant secouer Hollywood avec son scénario très approximativement basé sur l'histoire vraie d'un ours sauvage ayant ingurgité tout cru un pain de cocaïne.

"On aime bien prendre les idées folles au sérieux", s'est amusée la co-productrice du film Aditya Sood, lors de l'avant-première du film à Los Angeles cette semaine.

"Cocaine Bear" dans sa version originale et "Ours sous cocaïne" au Québec, "c'est dur de battre ça", estime Aditya Sood.

Le film, qui sortira le 15 mars au cinéma en France, s'inspire d'un événement qui s'est déroulé en 1985, lorsque des paquets de cocaïne ont été largués d'un avion par des contrebandiers dans une forêt du sud des Etats-Unis, et consommés plus tard par un ours noir de 80 kg.

Le vrai ours, rapidement surnommé par les médias "Pablo Escobear" --en référence au trafiquant colombien Pablo Escobar-- est hélas décédé d'une overdose. Mais le film imagine ce qui se serait passé si l'ours avait développé une certaine appétence pour la poudre blanche, embarquant dans une épopée meurtrière pour s'en procurer davantage. - Idée insolite -

Le scénariste Jimmy Warden a lancé l'idée auprès des producteurs Phil Lord et Christopher Miller, qui ont notamment travaillé sur les films d'animation "La grande aventure Lego" et "Spider-Man: New Generation". Le duo a ensuite soumis l'idée à Universal. L'un des studios les plus anciens et les plus imposants d'Hollywood, Universal est connu pour sa large palette de films divers, allant de la comédie violente de Noël "Violent Night", en 2022, au prochain film de prestige de Christopher Nolan, "Oppenheimer". Selon les experts de l'industrie du cinéma, le studio compte sur l'idée de base insolite du film pour se sortir du lot des longs métrages offerts dans les salles obscures américaines récemment, entre superhéros qui écrasent le box-office, et comédies aux succès mitigés. "Ils ne cherchent pas une audience grand public -- ils tentent d'attirer des gens qui aiment les films provocateurs et loufoques, qui veulent passer du bon temps au cinéma", estime l'expert Paul Dergarabedian de Comscore. La bande-annonce du film compte déjà plus de 16 millions de vues sur YouTube, et l'ours protagoniste possède son propre compte sur les réseaux sociaux avec des tweets devenus viraux comme: "Je suis l'ours qui a mangé de la cocaïne. Voici mon histoire". - "Chaos" -