De l'industrie K-pop à la télévision: l'IA déferle sur la Corée du Sud

Voici Zaein, l'un des avatars virtuels les plus actifs en Corée du Sud, produit par la société Pulse9 grâce au "deepfake", cette technologie numérique qui permet de créer des simulations hyper réalistes de personnes.

Son visage, conçu à partir de l'intelligence artificielle, est un "deepfake". Mais cette présentatrice qui apparaît à la télévision sud-coréenne se révèle plus vraie que nature.

Spécialisée dans l'intelligence artificielle, cette entreprise sud-coréenne a déjà créé plusieurs personnages numériques pour certains des plus grands conglomérats du pays, dont le géant du commerce de détail Shinsegae.

Mais Pulse9 l'assure: l'histoire de l'intelligence artificielle ne fait que commencer. En 2030, selon plusieurs études, le marché mondial des avatars conçus à partir de l'IA pourrait dépasser les 527 milliards de dollars (481 milliards d'euros).

Au pays de la K-pop, les agences de stars coréennes ont été les premières à investir dans le développement d'avatars virtuels, plus intéressants économiquement et plus "dociles" que les humains.