Des femmes s'attaquent aux inégalités dans la politique japonaise

Les femmes sont peu nombreuses dans le monde politique japonais, mais cela ne décourage pas Rinka Saito, 20 ans, déterminée à se présenter un jour aux élections parce qu'"il n'y a pas de véritable démocratie sans diversité".

Le gouvernement du Premier ministre Fumio Kishida ne compte que deux femmes ministres, et la chambre basse du Parlement nippon est composée à 90% d'hommes. Et même une fois élues, les femmes japonaises sont souvent confrontées au machisme et au harcèlement sexuel.