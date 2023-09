"Des habitations sérieusement touchées, des rues devenues inaccessibles": en direct du Maroc, notre journaliste découvre les dégâts

Plus de 24 heures après le puissant séisme qui a frappé le Maroc, les opérations de recherche se poursuivent. La province d'Al-Haouz, où se situait l'épicentre du séisme, est la plus endeuillée avec 1.293 morts, selon un dernier bilan provisoire. C'est là que nos envoyés spéciaux se sont rendus ce dimanche matin. "Nous venons de pénétrer ici, sur cette zone d'Al Haouz, c’est au sud de Marrakech, à 70 kilomètres. C'est le début des montagnes et c'est dans cette région que le séisme de magnitude 7 a fait énormément de dégâts", relate notre journaliste Julien Crète.

Des villages entiers ont été anéantis par la secousse. "On aperçoit des habitations qui ont été sérieusement touchées par le tremblement de terre", nous explique-t-il depuis la zone sinistrée. "Nous avons aperçu quelques habitations avec des toitures effondrées, des rues qui sont devenues maintenant inaccessibles. On a aperçu également les services de secours il y a quelques minutes à peine. Nous avons été dépassés à toute vitesse par une colonne d'ambulances. Elle se rend évidemment sur d'autres villages qui sont touchés", décrit notre journaliste.

Notre équipe va poursuivre sa route vers un autre village, celui de Moulay Brahim. "Il semble être l'un des plus touchés par cette catastrophe", glisse Julien Crète.

Les prochaines heures sont cruciales pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres. Plus les heures passent, plus les chances d'en retrouver en vie s'amoindrissent. C'est une véritable course contre la montre.