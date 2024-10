Des violences plongent la Martinique dans le chaos: "La scène est apocalyptique", confie Laurent confiné à l'aéroport

A la Martinique, un couvre-feu et une interdiction de manifester ont été instaurés à la suite de violences. La piste de l’aéroport de Fort-de-France a été envahie, et trois vols comptant plus de 1 000 passagers ont été déroutés vers la Guadeloupe. Un Belge présent sur place témoigne de la situation chaotique. Comme de nombreuses personnes, il est bloqué à l'intérieur de l'aéroport de Fort-de-France.

"La situation en Martinique est très préoccupante. Des émeutes généralisées ont éclaté plongeant l'île dans le chaos", témoigne Laurent ce vendredi matin via le bouton orange Alertez-nous. "L'aéroport de Fort-de-France est désormais fermé et je me retrouve enfermé à l'intérieur. À l'extérieur, la scène est tout simplement apocalyptique. Des voitures brûlent et les émeutiers ont envahi la piste. Pour l'instant, il n y a pas la possibilité de sortir de l'aéroport, je pense qu'il serait imprudent de le faire. La situation est trop dangereuse et incertaine", craint-il.

La Martinique pansait ses plaies jeudi après une nuit de chaos marquée par des pillages, des incendies et des violences qui ont fait 26 blessés chez les policiers et gendarmes, poussant le préfet de l'île à décréter un couvre-feu et l'interdiction des manifestations sur l'ensemble du territoire jusqu'à lundi.