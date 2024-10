Israël dénonce un rapport "scandaleux" d'experts de l'ONU sur la guerre à Gaza

Israël a vertement critiqué vendredi une enquête de l'ONU qui a conclu que l'Etat hébreu cherchait délibérément à détruire le système de santé de la bande de Gaza et maltraitait les détenus palestiniens, qualifiant ces conclusions de "scandaleuses".

Jeudi, la Commission d'enquête internationale indépendante des Nations unies (CoI) avait estimé qu'"Israël met en oeuvre une politique concertée de destruction du système de santé de Gaza" dans le cadre de la guerre menée contre le mouvement islamiste Hamas dans le territoire palestinien.

Et la Commission estime que ces attaques "incessantes et délibérées contre le personnel médical" relèvent du "crime de guerre et du crime contre l'humanité d'extermination".