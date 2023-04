"Difficile" de trouver le bon niveau de sécurité, estime le Premier japonais attaqué

Trouver le "bon équilibre" entre la sécurité des élus et leur proximité avec les citoyens est "très difficile", a estimé jeudi le Premier ministre japonais, Fumio Kishida. Ce dernier vient de réchapper à une attaque avec un engin explosif artisanal alors qu'il s'était déplacé dans un petit port de pêche du département de Wakayama (ouest) pour soutenir la campagne électorale d'un candidat de son parti.

Il a appelé les Japonais à voter dimanche aux législatives partielles et aux municipales pour montrer leur "détermination" face à la violence et à prouver au monde que la "démocratie fonctionne" dans le pays. "Rien ne peut justifier d'essayer de recourir à la violence pour étouffer la parole", a-t-il ajouté. "Les élections sont la base de la démocratie et ne doivent jamais succomber à la violence".

Alors que le Japon accueille ce printemps des réunions ministérielles du G7 et le sommet du groupe à Hiroshima (ouest) dans un mois, Fumio Kishida a de nouveau appelé à un renforcement de la sécurité sur ces événements pour que les responsables étrangers puissent y assister "l'esprit tranquille".