DIRECT - Nouvel échange ce samedi: la remise des otages israéliens retardée par le Hamas

18h02 Le Hamas accuse Israël de retarder la libération du 2e groupe d'otages La branche armée du Hamas a indiqué qu'elle retarderait la libération prévue samedi d'un deuxième groupe d'otages retenus dans la bande de Gaza jusqu'à ce qu'Israël "respecte l'accord" entré en vigueur la veille, après sept semaines de guerre. Les brigades Ezzedine al-Qassam réclament notamment "l'entrée des camions d'aide humanitaire dans le nord de la bande de Gaza" et le respect des "critères de sélection" pour la libération des prisonniers palestiniens, ont-elles indiqué dans un communiqué. Des responsables israéliens ont affirmé à l'AFP que les otages n'avaient pas encore été confiés au Comité international de la Croix-Rouge (CICR), chargé de les remettre à Israël. "Israël n'a pas violé l'accord", ont-ils ajouté. 17h29 Gaza: la branche armée du Hamas dit retarder la remise des otages "jusqu'à ce" qu'Israël "respecte l'accord" La branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas a annoncé samedi retarder la remise du deuxième groupe d'otages enlevés en Israël le 7 octobre au Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Le Hamas affirme vouloir forcer de la sorte l'État hébreu à "respecter l'accord" conclu. Une trêve de quatre jours a été décrétée entre Israël et le Hamas, qui doit être mise à profit pour échanger 50 otages israéliens contre 150 prisonniers palestiniens. La veille, le Hamas avait remis 24 otages, dont 13 Israéliens, au CICR. Ils avaient été ramenés en Israël via l'Égypte par le terminal de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Le transfert de samedi est prévu à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, et concerne 14 personne selon une source au sein du Hamas, 13 (en échange de 39 prisonniers palestiniens) selon un porte-parole de l'armée israélienne cité par l'agence de presse britannique Reuters. Cependant, le Hamas a suspendu cet échange, affirmant souhaiter qu'Israël "respecte l'accord" et autorise un plus grand nombre de camions transportant de l'aide d'urgence dans le nord de la bande de Gaza. Des médias israéliens rapportent samedi que l'échange a été légèrement retardé pour des raisons "techniques". Samedi constitue le deuxième jour de la trêve entre le mouvement islamiste et Israël, un cessez-le-feu qui offre un fragile répit aux habitants de Gaza après sept semaines de guerre. 16h57 Gaza: selon une source du Hamas, 14 otages israéliens en train d'être remis à la Croix-Rouge Une source au sein du Hamas a annoncé samedi à l'AFP que la branche armée du mouvement islamiste palestinien avait "commencé à remettre le deuxième groupe" d'otages enlevés en Israël le 7 octobre au Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Leur transfert s'est fait à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza et "ils sont 14", a-t-elle ajouté. La veille, le Hamas avait remis 24 otages, dont 13 Israéliens, au CICR. Ils avaient été ramenés en Israël via l'Egypte par le terminal de Rafah (sud de la bande de Gaza).

De nouvelles libérations d'otages du Hamas et de prisonniers palestiniens sont attendues samedi, au deuxième jour de la trêve entre le mouvement islamiste et Israël qui offre un fragile répit aux habitants de Gaza après sept semaines de guerre. Cet après-midi, le porte-parole de l'armée israélienne évoque la libération de13 otages israéliens et de 39 prisonniers palestiniens samedi. Plus tôt dans la journée, les autorités israéliennes avaient annoncé que 14 otages et 42 prisonniers palestiniens devaient être libérés.

Cette trêve de quatre jours renouvelable, obtenue mercredi par le Qatar avec l'appui des Etats-Unis et de l'Egypte, prévoit au total la libération de 50 otages retenus dans la bande de Gaza et de 150 Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

Une vidéo de deux minutes diffusée par le Hamas a montré vendredi des combattants masqués, armés de fusils, portant des treillis militaires et le bandeau vert de la branche armée du mouvement remettre les premiers otages au Comité international de Croix-Rouge (CICR).

Les 24 otages libérés vendredi (13 Israéliens, dix Thaïlandais et un Philippin) sont ensuite arrivés en Israël via l'Egypte. Israël a de son côté libéré 39 Palestiniens détenus dans ses prisons.

"Ce n'est qu'un début, mais pour l'instant cela se passe bien", a déclaré vendredi le président américain, Joe Biden, ajoutant qu'il existait de "vraies chances" de prolonger la trêve.

"Il reste approximativement 215 otages dans Gaza", a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne, Doron Spielman. "Nous ne savons pas, dans de nombreux cas, s'ils sont morts ou vivants", a-t-il ajouté.

Parmi les otages restants se trouvent 20 ressortissants thaïlandais, a indiqué samedi le ministère thaïlandais des Affaires étrangères.

"Des jours difficiles"

A Tel-Aviv, des visages souriants d'otages libérés étaient projetés vendredi soir sur la façade du musée d'Art, avec les mots: "Je suis de retour à la maison".

Près de l'hôpital pour enfants Schneider de Petah Tikva, dans la banlieue de Tel-Aviv, des personnes ont applaudi et brandi des drapeaux israéliens à l'approche des deux hélicoptères transportant des otages libérés. "Je suis heureux d'avoir retrouvé ma famille. Ressentir de la joie est permis et il est permis de verser une larme. C'est humain", déclare Yoni Asher, qui vient de retrouver son épouse Doron et ses deux filles de deux et quatre ans, dans une vidéo diffusée par le Forum des familles d'otages. Il a toutefois expliqué qu'il ne comptait pas faire la fête.

Les cinq autres otages libérés, des femmes âgées, se trouvent à l'hôpital Wolfson à Holon, près de Tel-Aviv, "dans un état stable" et reçoivent des soins adaptés, entourées elles aussi par leurs familles, selon le porte-parole de l'établissement.

L'armée israélienne estime qu'environ 240 personnes ont été enlevées par le Hamas lors de l'attaque sanglante menée par des commandos islamistes en territoire israélien le 7 octobre. Le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, qui fait de la libération des otages un préalable à tout cessez-le-feu, s'est dit vendredi déterminé à toutes les ramener en Israël.

Avant les 24 otages libérés vendredi, le Hamas avait déjà relâché quatre personnes, et l'armée israélienne en avait récupéré une autre. Deux autres captifs incluant une soldate ont été retrouvés morts dans Gaza par les troupes israéliennes.

Liesse en Cisjordanie

En Cisjordanie occupée, des scènes de liesse, au milieu des feux d'artifice, des drapeaux palestiniens et des différents mouvements dont l'étendard vert du Hamas, ont accompagné le retour des prisonniers palestiniens libérés par Israël, comme à Beitunia ou plus au nord, dans le camp de réfugiés de Naplouse. A Jérusalem-Est, occupée par Israël depuis 1967, toute célébration a en revanche été interdite.

Embouteillages à Gaza

La trêve offre un fragile moment de répit aux Gazaouis. Le fracas de la guerre a laissé place aux klaxons des embouteillages et aux sirènes des ambulances qui tentaient de se frayer un chemin au milieu des déplacés, quittant en masse des hôpitaux et des écoles où ils avaient trouvé refuge pour "rentrer chez eux".

Plus de la moitié des logements du territoire ont été endommagés ou détruits, selon l'ONU, et 1,7 million de personnes ont été déplacées, sur les 2,4 millions que compte la bande de Gaza.

"La trêve, ça fait du bien, on espère qu'elle va durer. C'est bien quand c'est calme. Les gens veulent vivre", confie à l'AFP Mohammed Dheir, qui a trouvé refuge avec sa famille à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

Des centaines de milliers de Palestiniens venus du nord se sont massés depuis le début de la guerre dans cette partie du territoire pour essayer d'échapper à la guerre.

L'armée considère que le tiers nord de la bande de Gaza, où se trouve la ville de Gaza, est une zone de combat abritant le centre des infrastructures du Hamas et a ordonné à tous les civils d'en sortir.

Des tracts lancés vendredi depuis les airs par l'armée israélienne prévenaient: "la guerre n'est pas encore finie", "revenir dans le nord est interdit et très dangereux!!!".

Selon l'agence des Nations unies chargée de la coordination humanitaire (Ocha), au moins une personne a été tuée et plusieurs dizaines ont été blessées dans des incidents avec les forces israéliennes, qui ont ouvert le feu et lancé des gaz lacrymogènes sur des Palestiniens se dirigeant vers le nord.

Fournir de l'aide humanitaire

La trêve doit en outre permettre l'entrée d'un plus grand nombre de convois d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, soumise à un blocus israélien depuis 2007 et en état de "siège complet" depuis le 9 octobre, Israël ayant coupé l'approvisionnement en eau, en nourriture, en électricité, en médicaments et en carburant.

Vendredi, 200 camions chargés d'aide sont entrés à Gaza, selon le service du ministère de la Défense israélien chargé des affaires civiles à Gaza. Il s'agit du "plus gros convoi humanitaire" depuis le début de la guerre, a souligné l'Ocha.

Bilan du conflit

Selon les autorités israéliennes, 1.200 personnes, en grande majorité des civils, ont été tuées le 7 octobre lors de l'attaque du Hamas, classé organisation terroriste par les Etats-Unis, l'Union européenne et Israël.

En représailles, Israël a bombardé sans relâche le territoire palestinien et y a lancé le 27 octobre une offensive terrestre afin "d'éliminer" le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007.

Dans la bande de Gaza, 14.854 personnes, parmi lesquelles 6.150 enfants, ont été tuées par les frappes israéliennes, selon le gouvernement du Hamas.