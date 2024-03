Dix nouveaux astronautes à la Nasa... qui cherche déjà les prochains

Après deux ans d'entraînement rigoureux, dix Américains sont officiellement devenus astronautes mardi, et sont donc éligibles pour des missions spatiales de la Nasa, qui a annoncé ouvrir sans attendre les candidatures pour sa prochaine promotion.

Les membres de la nouvelle promotion, baptisée "The flies" -- les mouches, en français --, pourront désormais être affectés à des voyages vers la Station spatiale internationale (ISS), mais aussi vers la Lune, dans le cadre des missions Artémis. Et pourquoi pas même, un jour, vers Mars.

"Vous êtes ici car vous êtes exceptionnels", leur a dit sur scène Jim Free, administrateur associé à la Nasa. "Vous êtes maintenant prêts pour une mission. Et vos missions changeront notre compréhension de la Terre et de l'espace."

Les dix heureux élus sont ingénieurs, scientifiques, pilotes ou encore médecin, et viennent à la fois de l'armée et du monde civil. Ils avaient été sélectionnés en 2021 sur plus de 12.000 candidats.