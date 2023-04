Elections au Paraguay: le jeune héritier conservateur et l'opposant historique

Santiago Peña, un économiste de 44 ans, héritier de l'hégémonique parti conservateur, ou Efrain Alegre, avocat centriste de 60 ans, opposant historique du système: tous deux sont les favoris de l'élection présidentielle de dimanche au Paraguay, l'une des plus indécises du pays d'Amérique du Sud.

Fils de commerçants, il cite souvent sa jeune paternité, à 18 ans, comme moteur de sa vie, qui le poussa à étudier et travailler tôt, entrant à 20 ans à la Banque centrale, puis après une bourse à l'université de Columbia (New York), au Fonds monétaire international, en parallèle à l'enseignement.

Economiste de formation, venu à la politique car le savoir seul "ne suffisait pas à changer les choses", Santiago Peña se décrit comme un homme de responsabilités, profondément en phase avec le Paraguay, "société conservatrice" -comme son parti Colorado- sur les valeurs traditionnelles de la famille, refuge dans "un monde de convulsions et déshumanisé".

Candidat malheureux aux primaires du Colorado en 2018 (battu par l'actuel chef de l'Etat Mario Abdo Benitez), Santiago Peña l'a cette fois emporté face au candidat du président sortant. Avec le soutien de son mentor Cartes. Ce qui lui vaut d'être accusé par ses rivaux de "marionnette" du richissime ex-président.

Des accusations (et sanctions) de corruption de Washington contre Horacio Cartes, Santiago Peña dit à l'AFP qu'elles ont fait beaucoup de bruit", mais que l'ex-chef de l'Etat "les a récusées clairement". Et assure que cela n'affectera pas la relation "très profonde" entre les Etats-Unis et le Paraguay s'il est élu.

Pour lui, le Paraguay est une "jeune démocratie dont il faut prendre soin". Et il porte un regard ambivalent sur la dictature d'Alfredo Stroessner (1954-1989), à "l'immense passif de droits humains", mais qui permit de rompre avec "un demi-siècle d'instabilité et développer des institutions".