En dépit des tensions, des touristes chinois imperturbables près de Taïwan

Sur la côte chinoise, au point géographique le plus proche de Taïwan, des touristes prennent samedi le soleil et des selfies, indifférents aux tensions avec l'île et aux exercices militaires de Pékin en cours.

"J'ai vu les nouvelles mais ça ne va pas arrêter nos projets pour aujourd'hui", déclare à l'AFP M. Wu, qui n'a pas souhaité donner son nom complet en raison du caractère sensible du sujet.