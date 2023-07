Ernotte juge "essentielle" la réforme de l'info sur France 3

La patronne du groupe public, auditionnée par la commission des Finances de l'Assemblée nationale, s'exprimait sur la réforme baptisée Tempo, censée entrer en vigueur le 4 septembre et qui prévoit la suppression des éditions nationales des journaux de France 3 du 12/13 et du 19/20, pour les remplacer par 24 éditions régionales, qui incluront des sujets sur l'actualité nationale voire internationale.

"C'est essentiel de (la) faire", a-t-elle dit, alors que sept syndicats (CGT, CFDT, FO, SNJ, CGC, Sud et Unsa) ont lancé une grève de trois jours, démarrée mardi, pour protester contre ce projet.

"Est-ce que c'est facile pour les salariés ?", a interrogé Mme Ernotte. "Non, il y a des salariés qui travaillent aux éditions nationales depuis des années et voient ces éditions s'arrêter. C'est dur, en fait. Ils n'ont pas démérité d'ailleurs", selon elle.

Elle a justifié la réforme par le souhait de "répondre à l'attente des publics d'avoir une information sur France 3 qui soit 100% plus proche de chez eux, qui soit la plus locale possible".