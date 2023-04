General Motors, porté par la forte demande pour ses véhicules, relève ses prévisions

Le constructeur automobile américain General Motors (GM) a relevé mardi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, après avoir dévoilé des résultats meilleurs que prévu pour le premier trimestre grâce à la forte demande pour ses pick-up et SUV et aux prix de vente élevés.

Le groupe explique avoir d'une part vendu plus de véhicules grâce aux améliorations dans la chaîne d'approvisionnement qui lui ont permis d'augmenter sa production, contrainte depuis 2021 par le manque de certaines pièces. D'autre part, GM constate une forte demande pour ses produits qui lui permet de continuer à relever ses prix.

Les coûts de l'entreprise ont parallèlement augmenté en raison notamment de la hausse des coûts des matières premières et de logistique.

Le bénéfice net de GM a reculé de 19%, à 2,4 milliards de dollars. Rapporté par action et ajusté des éléments exceptionnels, il est toutefois supérieur aux attentes des analystes.

GM s'attend désormais à un bénéfice avant intérêt et impôt compris entre 11 et 13 milliards de dollars, contre une précédente prévision de 10,5 et 12,5 milliards de dollars.